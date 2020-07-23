В Киеве пройдет Форум МСП "Перезагрузка 2020"

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28 августа в инновационном парке UNIT.City пройдет Форум МСП “Перезагрузка 2020”, организатором которого выступает Киевский международный экономический форум. Мероприятие второй раз соберет в Киеве 1000 представителей малого и среднего бизнеса со всей Украины и 40 известных в мире бизнеса спикеров.
Главная цель Форума – помочь малому и среднему бизнесу определить перспективные тренды в мире, который стремительно меняется, вооружить необходимыми знаниями и инструментами, вдохновив на мощный рестарт после карантина.
Каждый из участников Форума на 12 тематических панелях узнает, как пройти полный путь от появления идеи и старта развития бренда до привлечения инвесторов и выведения бизнеса на новый уровень. Где искать деньги? Как расти во время кризиса? В чем залог создания звездной команды? Опытные успешные предприниматели и руководители компаний потратили долгие годы, чтобы найти ответы на эти вопросы, и теперь готовы поделиться знаниями.
Среди спикеров Форума:
Василий Хмельницкий, Основатель холдинговой компании UFuture
Константин Евтушенко, Управляющий партнер UNIT.City
Доминик Пиоте, CEO UNIT.City
Юлия Павленко, Заместитель директора Департамента международных операций “Укрпочты”
Сергей Комберянов, Президент Lean Institute Ukraine
Детальная информация про спикеров и панельные дискуссии Форума ТУТ.
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