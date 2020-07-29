Nubia представила смартчасы Nubia Watch с гибким дисплеем и поддержкой голосовых вызовов (фото, видео)

Вслед за новым флагманским смартфоном бренд Nubia анонсировал умные часы в оригинальном дизайне, дисплей которого покрывает внешнюю сторону ремешка. Гаджет, который унаследовал конструкцию прошлогодней модели Alpha, получил поддержку eSIM и ряд других полезных функций.

Сразу стоит обратить внимание, что несмотря на широкий функционал Nubia Watch стоит вдвое дешевле, чем базовая версия предыдущей модели умных часов. Часы сначала будут продаваться в Китае.

Новинка оснащена 4,01-дюймовым гибким OLED-дисплеем производства компании Visionox, разрешение которого составляет 960х192 пикселей. За производительность смартчасов отвечает процессор Qualcomm Snapdragon Wear 2100 и 1 ГБ оперативной памяти, а для хранения файлов предусмотрено 8 ГБ внутренней памяти.



Фото: Gizmochina

Особенностью аксессуара стал уникальный дизайн пользовательского интерфейса. Разработчики также снабдили гаджет большим количеством обоев с динамическими визуальными эффектами.

Устройство получило аккумулятор емкостью 420 мАч, что обеспечивает до 36 часов автономной работы при активном использовании, и около шести дней в режиме ожидания, по крайней мере так обещает производитель.



Фото: Gizmochina

Умные часы оснащены модулями Wi-Fi, Bluetooth и GPS, 4G-модемом и чипом eSIM для голосовых вызовов (при сопряжении со смартфоном). Также Nubia Watch можно использовать в качестве фитнес-браслета – он оснащен встроенным “медицинским” модулем для мониторинга сердечного ритма в реальном времени, имеет трекер сна и функцию автоматического отслеживания качества тренировок.

Nubia Watch уже доступны для предварительного заказа в черном, зеленом и красном корпусах и поступят в продажу в Китае с 5 августа по цене 257 долларов.