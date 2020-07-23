На дорогах Украины появится больше радаров для измерения скорости

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С 29-го июля в Украине увеличили количество участков с радарами TruCam для измерения скорости.
Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в FACEBOOK.
“Количество участков, на которых патрульные будут измерять скорость с помощью прибора TruCAM — увеличивается. Сегодня появится еще 43 новых и расширено уже 5 существующих участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM. Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения”, – сообщил Белошицкий.
Посмотреть карту и перечень мест с обновленной информацией можно по ссылке.
Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 252 участках.
Порядок осуществления фиксаций:
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