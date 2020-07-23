На дорогах Украины появится больше радаров для измерения скорости

С 29-го июля в Украине увеличили количество участков с радарами TruCam для измерения скорости.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в FACEBOOK.

“Количество участков, на которых патрульные будут измерять скорость с помощью прибора TruCAM — увеличивается. Сегодня появится еще 43 новых и расширено уже 5 существующих участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM. Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения”, – сообщил Белошицкий.

Посмотреть карту и перечень мест с обновленной информацией можно по ссылке.

Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 252 участках.

Порядок осуществления фиксаций:

об использовании приборов измерения скорости вас будут оповещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;

в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Справка Finance.ua:

В Министерстве внутренних дел ( МВД ) планируют в сентябре предложить Раде принять законопроект, которым будут значительно увеличены штрафы за превышение скорости.

В населенных пунктах ограничение скорости составляет 50 км/час. Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 255 грн. Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч — 510 грн.

В Украине планируют ввести дополнительные проверки для водителей.

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