Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков

Министерство транспорта, инфраструктуры и связи Румынии передало 8 000 бланков дополнительных разрешений для украинских автоперевозчиков на 2020 год, которые в ближайшее время будут доступны для оформления украинским перевозчикам в пунктах выдачи разрешений.

Об этом проинформировал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщается на Правительственном портале.

“Из 8 000 разрешений украинские перевозчики получат 3 000 разрешений для двусторонних и транзитных перевозок и 5 000 разрешений для транзитных перевозок”, – говорится в сообщении.

По словам Криклия, в чрезвычайно короткие сроки разрешения были доставлены из Бухареста в Киев.

Также по состоянию на 28 июля 4 711 дополнительных разрешений Республики было доставлено в Посольство Украины в Варшаве, которые в ближайшее время уже будут в Украине, сказал министр.

Из них: универсальных разрешений Евро-3 выделено 2 817, универсальных разрешений Евро-4 – 452 и универсальных разрешений Евро-5 – 1 442.

Криклий отметил, что именно либерализация международных грузовых автомобильных перевозок и обеспечение украинских перевозчиков достаточным количеством разрешений является приоритетом ведомства.