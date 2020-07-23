Производство электроэнергии в Украине за первое полугодие упало на 8%

По данным Министерства энергетики, производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июне 2020 года сократилось на 8% (на 6,393 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 – до 73 млрд 425,8 млн кВт -ч, пишет “Энергореформа”.

Атомные электростанции (АЭС) за шесть месяцев снизили производство электроэнергии на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 39 млрд 389,1 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 14 млрд 154,9 млн кВт-ч (-23,2% к январю-июню-2019), Южно-Украинской – 9,707 млрд кВт-ч (+0,3%), Ровенской – 9 млрд 763,4 млн кВт-ч (-3,8%), Хмельницкой – 5 млрд 763,8 млнкВт-ч (+31,4%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили производство на 17,8% – до 24 млрд 126,7 млн кВт-час. В т.ч. ТЭС сократили производство на 24% – до 17 млрд 579,7 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – увеличили на 5,1%, до 6,547 млрд кВт-час.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 22,1% – до 3 млрд 606,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 18,4% – до 947,4 млн кВт-час.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,3 раза – до 5 млрд 356,2 млн кВт-час.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,6% (в январе-июне-2019 – 53,4%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,9% (36,8%), ГЭС и ГАЭС – 4,9% (5,8%), блок-станций – 1,3% (1%), альтернативных источников – 7,3% (3%).

В июне 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 7,5% (на 878,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 10,862 млрд кВт-час.