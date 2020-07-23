Старейшая оружейная компания мира объявила о банкротстве

Старейший американский производитель оружия Remington подал заявление о банкротстве. Ранее компания уже объявляла себя банкротом в 2018 году. Теперь Remington накопил долги в размере 250 миллионов долларов, пишет Bloomberg.

Новое заявление о банкротстве было подано в суд. Оно подразумевает реорганизацию и финансовое оздоровление предприятия, позволяя избежать его ликвидации и распродажи активов. После подачи заявления компания продолжит деятельность под надзором и сможет обслуживать долги.

Представители Remington заявили, что продажи за последние четыре года сократились в два раза – до 437,5 млн долларов.

Компания Remington была основана в 1816 году Элифалетом Ремингтоном. За свою 200-летнюю историю фирма поставляла оружие на поля гражданской войны в США и обеих Мировых войн.

Напомним, еще в июне крупнейшая в США сеть розничной торговли Walmart временно убрала с полок некоторых своих магазинов огнестрельное оружие и боеприпасы. Такое решение было принято в связи с участившимися случаями мародерства, которыми сопровождаются протесты, вспыхнувшие в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Протесты до сих пор продолжаются в некоторых штатах.