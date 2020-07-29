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Украина вошла в ТОП-3 европейских стран, где бензин за год подешевел больше всего

Украина вошла в ТОП-3 европейских стран, где бензин за год подешевел больше всего

Из 42 европейских стран в 39 стоимость бензина в первом полугодии 2020-го в среднем была ниже, чем в 2019-м.

Согласно данным исследования польской маркетинговой компании Picodi.com, самое большое падение цен было зафиксировано в Боснии и Герцеговине (-17,8%), Украине (-15,4%) и Румынии (-14%).

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В топ-12 стран Европы, где за год бензин подешевел больше всего, также вошли Северная Македония, Словения, Люксембург, Хорватия, Бельгия, Дания, Швеция, Польша и Австрия.


Инфографика: Picodi.com

Среди европейских стран самая низкая средняя цена за литр бензина оказалась в России – там стоимость литра топлива в среднем составляет $0,63. В Украине же литр бензина немного дороже – $0,92. Самое дорогое топливо в Нидерландах – $1,74.


Инфографика: Picodi.com

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Купить больше всего топлива на среднюю зарплату могут себе позволить жители Швейцарии и Люксембурга – 3795 и 3320 литров бензина соответственно.

Немцы также могут похвастаться соотношением оплаты труда к стоимости топлива – 1938 литров.

В Литве и Польше этот показатель почти идентичен. Средняя зарплата в этих странах позволяет купить 836 и 832 литра бензина.

Несмотря на то, что стоимость литра топлива в Украине (41 место в рейтинге) одна из самых низких, среднестатистическая оплата труда окупает лишь 345 литров бензина. Но стоит отметить, что это на 34% больше, чем в 2019 году.

Самое последнее место в рейтинге занимает Албания, где на среднюю зарплату можно купить 239 литров топлива.

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По материалам УБР
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