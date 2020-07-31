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Bugatti показала финальную версию ретро-электромобиля Bugatti Baby II стоимостью от $35 тыс. (видео)

Bugatti показала финальную версию ретро-электромобиля Bugatti Baby II стоимостью от $35 тыс. (видео)

Компания Bugatti представила необычный «детский» электромобиль Bugatti Baby II еще весной прошлого года, однако только теперь объявила финальные характеристики модели.

Электромобиль Bugatti Baby II является уменьшенной версией (ее габариты составляют 75% от оригинала, хотя Bugatti Baby был 50% копией) классической модели Bugatti Type 35. Несмотря на это в салоне легко сможет поместиться не только ребенок, но и взрослый.

Покупатели могут выбрать одну из трех модификаций электромобиля: Base, Vitesse и Pur Sang. Базовая модель выполнена из композитных материалов и оснащается батареей на 1,4 кВтч. Ее электродвигатель выдает 1 кВт / 1,3 л.с. в режиме Novice или 4 кВт / 5,8 л.с. в режиме Expert, максимальная скорость составляет 20 км/ч или 45 км/ч соответственно.

Версии Vitesse и Pur Sang получили вдвое более емкую батарею емкостью 2,8 кВт-ч и более мощный электродвигатель на 10 кВт / 13,4 л.с., способный разогнать электромобиль до 70 км/ч. При этом корпус версии Vitesse выполнен из углеволокна, а Pur Sang — из алюминия. Запас хода составляет от 25 км до 50 км в зависимости от версии.


Электромобиль Bugatti Baby II будет выпущен ограниченным 500 экземплярами тиражом, стоимость модели составляет €30,000 / $35,000 за версию Base, €43,500 / $51,000 за версию Vitesse и €58,000 / $68,000 за версию Pur Sang. В любом случае, это одна из самых доступных возможностей заполучить в свой гараж настоящий Bugatti.

По материалам ITC.ua
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