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Мировой туризм потерял 320 млрд долларов из-за пандемии коронавируса, - ООН

Мировой туризм потерял 320 млрд долларов из-за пандемии коронавируса, - ООН

Пандемия коронавируса нанесла мировому туризму ущерб на 320 млрд долларов. Только в мае 2020 года количество международных туристов сократилось на 98% по сравнению с маем предыдущего года.

Об этом говорится в публикации Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

По оценкам UNWTO, ущерб от пандемии уже в три раза превысил последствия глобального экономического кризиса 2009 года для мирового туризма. Сообщается, что почти полное закрытие границ привело к падению туристических потоков на 98% в мае 2020 года.

“Это привело к сокращению числа туристов на 300 млн и потере 320 млрд долларов международных туристических поступлений”, – говорится в сообщении.

Также в UNWTO отмечают, что резкое сокращение мирового туризма оставило миллионы людей без средств к существованию, в том числе жителей развивающихся стран. Большинство членов экспертной группы по туризму ожидают восстановления международного туризма ко второй половине 2021 года.

По материалам РБК-Украина
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