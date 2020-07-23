SpaceX готовится стать третьей самой дорогостоящей непубличной компанией в мире

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
SpaceX готовится к очередному инвестиционному раунду, планируя дополнительно привлечь от $500 млн до $1 млрд (из расчета $270 за акцию). Это увеличит оценку рыночной стоимости компании Илона Маска до $44 млрд, сделав ее третьей по величине рыночной капитализации непубличной (акционерное общество закрытого типа) компанией в мире. Об этом на днях сообщило издание CNBC со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
При оценке $44 млрд SpaceX будет уступать только китайским конгломератам Didi и Bytedance (разработчик TikTok).
SpaceX является одной из самых высоко оцененных частных компаний в мире, и благодаря стабильному наращиванию капитала акции SpaceX считаются одними из самых востребованных среди любых компаний, готовящихся к IPO.
В ходе последнего раунда в марте 2020 года SpaceX привлекла $500 млн и получила новую оценку в $36 млрд. Суммарный объем внешних инвестиций в SpaceX за все время существования компании, по данным Morgan Stanley, составляет $3,5 млрд.
Ранее в SpaceX инвестировали Founders Fund, Google, Valor Equity Partners, а также пенсионный фонд Ontario Teachers’ Pension Plan. Кто станет лид-инвестором нового раунда, пока можно только гадать.
По словам собеседников издания, SpaceX планирует закрыть новый раунд не раньше, чем через два месяца. Отдельно оговаривается, что условия сделки еще могут измениться в зависимости от конъюнктуры рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Болгария упростила въезд для украинцевВчера, 10:12 - 1447 9
Альфа-Банк нацелен стать крупнейшим универсальным банком Украины – CEOПозавчера, 18:32 - 1903 9
В полиции рассказали о рекордах нарушений ПДДВчера, 12:15 - 8584 8
За 10 лет существования второго уровня пенсионной реформы пенсия могла бы быть больше в среднем на 17% - ТретьяковаВчера, 12:00 - 703 4
Каждый пятый потребитель газа не оплатил счета из-за коронавирусаВчера, 11:48 - 410 3
Установление продолжительности рабочего времени: Гоструда разъяснила нюансыВчера, 09:00 - 15503 2
Субсидии не отменили: как проверить начисления онлайнВчера, 08:00 - 9771 1
В полиции рассказали о рекордах нарушений ПДДВчера, 12:15 - 8584 8
В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на свет и газ до конца годаВчера, 17:00 - 5033 1
Телеведущая задекларировала четверть миллиарда гривен годового доходаВчера, 18:31 - 3000 1
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1726
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 877 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 645
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6701 18
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2782 7