SpaceX готовится стать третьей самой дорогостоящей непубличной компанией в мире

SpaceX готовится к очередному инвестиционному раунду, планируя дополнительно привлечь от $500 млн до $1 млрд (из расчета $270 за акцию). Это увеличит оценку рыночной стоимости компании Илона Маска до $44 млрд, сделав ее третьей по величине рыночной капитализации непубличной (акционерное общество закрытого типа) компанией в мире. Об этом на днях сообщило издание CNBC со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

При оценке $44 млрд SpaceX будет уступать только китайским конгломератам Didi и Bytedance (разработчик TikTok).

SpaceX является одной из самых высоко оцененных частных компаний в мире, и благодаря стабильному наращиванию капитала акции SpaceX считаются одними из самых востребованных среди любых компаний, готовящихся к IPO.

В ходе последнего раунда в марте 2020 года SpaceX привлекла $500 млн и получила новую оценку в $36 млрд. Суммарный объем внешних инвестиций в SpaceX за все время существования компании, по данным Morgan Stanley, составляет $3,5 млрд.

Ранее в SpaceX инвестировали Founders Fund, Google, Valor Equity Partners, а также пенсионный фонд Ontario Teachers’ Pension Plan. Кто станет лид-инвестором нового раунда, пока можно только гадать.

По словам собеседников издания, SpaceX планирует закрыть новый раунд не раньше, чем через два месяца. Отдельно оговаривается, что условия сделки еще могут измениться в зависимости от конъюнктуры рынка.