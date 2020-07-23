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Renault преодолела отметку в 300 тыс. проданных электромобилей

Renault преодолела отметку в 300 тыс. проданных электромобилей

На прошлой неделе мы рассказывали вам о рекордных результатах продаж электрокроссоверов Hyundai Kona, а сейчас своими данными решил поделиться французский автопроизводитель Renault. Компания объявила, что с момента начала продаж фирменных электрических моделей успела поставить на европейский рынок 300 тыс. электромобилей.

За это же время на родном для бренда рынке Франции было продано более 100 тыс. электромобилей Renault Zoe, то есть порядка половины от всех проданных автомобилей этой модели (суммарно более 200 тыс. штук). При этом популярность электромобилей растет каждый год — за первую половину текущего года продажи электромобилей Renault выросли на 38% и составили 42 000 экземпляров.

Львиную долю данного количества составила модель Renault Zoe, разошедшаяся в количестве 37 540 штук, что на 50% больше, чем за тот же период прошлого года. Оставшиеся электромобили — коммерческие модели Kangoo Z.E., Master Z.E., а также Twizy.

По материалам ITC.ua
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