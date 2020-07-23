Стефанишина рассказала, какую роль играет бизнес в возобновлении ассоциации с ЕС

Основой для консультаций правительства с Евросоюзом по обновлению соглашения об ассоциации должно быть видение бизнеса.

Об этом в ходе первого разговора с украинским бизнесом «Украина – ЕС» сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Основой для любых консультаций и диалогов должно быть видение бизнеса, национальных компаний, национальных товаропроизводителей. Поэтому до официальных консультаций с ЕС мы начинаем диалоги именно с бизнесом. Динамика экспорта в последние годы четко очертила уже понятные сферы интересов украинских предприятий, где экспорт стал традиционным. Модернизация торговой части соглашения должна учитывать это, а также раскрывать потенциал по торговле и наращиванию экономических связей и в других сферах: углубление секторальной интеграции, участие Украины в «зеленой» повестке дня ЕС, которая также охватывает практически все сферы, обновление торговых, так называемых «тарифных и нетарифных параметров», которые касаются увеличений объемов беспошлинного или бесквотного импорта на рынок ЕС», – рассказала вице-премьер.