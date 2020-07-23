Эксперты прогнозируют рост цен на отдых в Турции

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После возобновления авиасообщения между Турцией и Россией цены на турецкие отели могут подняться.
Об этом рассказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.
“Для начала, лайфхак сегодняшнего дня — Россия открывает авиасообщение с Турцией, соответственно, с 10 числа (августа — Delo.ua) полетят они на курорты. Первого (августа — Delo.ua) — в Стамбул полетят, с 10-го полетят уже на курорты. Соответственно, по логике вещей, это должно привести к большей заполняемости отелей и возможному повышению цен на отели, в связи с повышением спроса и появлением еще такой большой страны. Поэтому тем, кто планирует ехать в Турцию, рекомендую озаботиться этим уже сейчас. Чтобы получить лучшие отели и лучшие цены”, — посоветовал Рудич.
По его словам, сам отдых в туристических странах не настолько изменился, чтобы турист должен был сам что-то предусмотреть.
“На самом деле, это предусмотрели и эти туристические страны — Турция, Египет — и авиакомпании. Все они позаботились о том, чтобы отдых был максимально безопасным, и это демонстрируют, показывают всем туристам. Поэтому, такого чего-то кардинального делать не надо. Страховки сейчас покрывают “ковид”. Надо смотреть, конечно, конкретную страховку, но там есть обычно две опции, и они обе нормальные. Кроме того, допустим, в Турции, программа, при которой, не дай Бог, если вы заболели, выявили признаки — вас изолируют в отеле, делают все бесплатно”, — рассказал Рудич.
По его словам, в таком случае турист две недели живет в отеле бесплатно, получает лечение, ему переносят обратный вылет, и финансовых затрат турист не несет. В отеле его кормят и поят, об этом позаботились принимающие стороны.
“Экскурсии будут проводиться с повышенными мерами безопасности… То, что мы видели, когда были в Турции — в автобусах сидят через один — один человек на сиденьях, если это, конечно, не семья. То есть, социальная дистанция сделана так, чтобы уменьшить риск заражения”, — отметил Рудич.
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