НБУ назвал 4 банка, которым предоставил 816 млн грн рефинанса

По данным НБУ, 24 июля он предоставил четырем банкам 816 млн грн рефинансирования на срок до 84 дней под 6% годовых. Соответствующие займы получили ИНГ Банк (600 млн грн), Мисто Банк (125 млн грн), Радабанк (70 млн грн), УБРР (21 млн грн).

Напомним, 17 июля рефинансирование на срок до 84 дней под 6% привлекли три банка Авангард (200 млн грн), УБРР (49,5 млн грн), КИБ (39 млн грн).

10 июля рефинансирование на 5,1 млрд грн сроком до 5 лет под 6% получили следующие банки: Пивденный (2,5 млрд грн), ПУМБ (1,9 млрд грн), Глобус (400 млн грн), Авангард (200 млн грн), КИБ (57 млн ​​грн), Айбокс Банк (41 млн грн), Креди Агриколь (10 млн грн).

3 июля НБУ выделил Ощадбанку рефинансирование на 1,2 млрд грн, а банку “Авангард” – 200 млн грн (под 6% на срок до 84 дней).

На 1 июля долг платежеспособных банков по рефинансированию составлял 7,2 млрд грн, тогда как на 1 июня – 11,5 млрд грн, на 30 апреля – 2,1 млрд грн. На 23 июля долг платежеспособных банков по рефинансу был 12,3 млрд грн (а неплатежеспособных банков – 36,2 млрд грн).

26 июня рефинансирование на срок до 84 дней под 6% получили Радабанк (100 млн грн), Аккордбанк (85 млн грн), Индустриалбанк (75 млн грн).

19 июня НБУ предоставил 637,5 млн грн рефинансирования для пяти банков на срок до 84 дней под 6%. Тогда займы получили Аккордбанк (200 млн грн), Радабанк (200 млн грн), Авангард (150 млн грн), Индустриалбанк (75 млн грн), Мотор-Банк (12,5 млн грн).

12 июня НБУ предоставил для 10 банков рефинансирование на сумму 2,22 млрд грн под 6% на срок до 5 лет. Кроме того, 3 банка получили 445 млн грн рефинанса на срок до 84 дней тоже под 6%. Как уточнял Нацбанк, тогда рефинансирования получили Альфа-Банк (1,355 млрд грн), Дойче Банк ДБУ (300 млн грн), Аккордбанк (225 млн грн), Таскомбанк (200 млн грн), МТБ Банк (200 млн грн), Сич (100 млн грн), Кристалбанк (91,3 млн грн), Кредобанк (50 млн грн), Грант (45 млн грн), Украинский капитал (36,5 млн грн), МетаБанк (31,4 млн грн), Авангард (20 млн грн), КИБ (9,8 млн грн).