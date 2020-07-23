Киевский городской совет предоставил Протасовому Яру статус зеленой зоны

Киевский городской совет вернул статус территории зеленых насаждений общего пользования земельным участкам в парке отдыха Протасов Яр в Соломенском районе Киева.

Соответствующее решение поддержали 74 депутата Киевсовета, передает пресс-служба горсовета.

“Речь идет о земельном участке площадью 3,15 га на улице Николая Амосова, находящемся в парке отдыха Протасов Яр. Зеленая зона с 1966 года является парком. Однако, несмотря на этот статус, около 30 гектаров леса много лет назад были розданы частным фирмам для застройки”, – говорится в сообщении.

В частности, в 2002 году участок на Николая Амосова был переведен из территории зеленых насаждений общего пользования в территорию жилой и общественной застройки. На этом основании были внесены изменения в Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года и концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города. Таким образом земельный участок площадью 3,15 га в парке отдыха Протасов Яр был исключен из перечня зеленых территорий общего пользования города Киева. И там планировалась застройка.

Киевляне неоднократно требовали вернуть участку статус зеленой зоны и изменить целевое назначение части земельных участков Протасова Яра.

28 июля Киевсовет принял решение, согласно которому отменил изменения в Генеральный план столицы и перевел участок на улице Николая Амосова из территории жилой и общественной застройки в территорию зеленых насаждений общего пользования.