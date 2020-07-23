В Днепре разоблачили "черных риелторов", которые завладели 11 объектами недвижимости

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Днепре разоблачили организаторов схемы незаконного завладения недвижимостью по поддельным документам, на их счету – 11 объектов, в том числе квартиры, недострои, земля и АЗС. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
“В состав группы входили шесть человек, среди которых – организатор, “черные риелторы”, пособники и непосредственные исполнители преступления. Во время досудебного расследования установлено, что жертвами их преступной деятельности становились пожилые люди и лица с алкогольной или наркотической зависимостью”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что 28 июля правоохранители провели 15 санкционированных обысков, в ходе которых у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, вещи и документы, компьютерную технику, флэш-накопители, мобильные телефоны, поддельные паспорта, документы и печати, подтверждающие их причастность к преступлениям.
“Досудебное расследование по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается. Сейчас трем лицам уже сообщено о подозрении по этим статьям. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей “, – добавили в полиции.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Россию могут отключить от системы SWIFT - посол Украины в СШАВчера, 17:36 - 2379 14
Для IT-отрасли готовят новый порядок налогообложенияВчера, 15:01 - 11231 11
Болгария упростила въезд для украинцев6 ч. назад - 972 8
Альфа-Банк нацелен стать крупнейшим универсальным банком Украины – CEOВчера, 18:32 - 1479 7
В полиции рассказали о рекордах нарушений ПДД4 ч. назад - 4580 6
Установление продолжительности рабочего времени: Гоструда разъяснила нюансы8 ч. назад - 9455
Субсидии не отменили: как проверить начисления онлайн9 ч. назад - 5524
В полиции рассказали о рекордах нарушений ПДД4 ч. назад - 4580 6
Россию могут отключить от системы SWIFT - посол Украины в СШАВчера, 17:36 - 2379 14
В Европе начались продажи автодома с гаражом внутри (фото)15 ч. назад - 2190
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1660
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 837 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 627
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6572 18
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2729 7