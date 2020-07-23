В КГГА напомнили застройщикам о регламентации строительства в центре

Застройщикам напомнили, как регламентируется застройка в центре столицы.

Об особенностях сообщил заместитель начальника Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, начальник управления административных услуг Юрий Таций, пишет 100realty.ua.

Центрально-планировочная зона Киева охватывает территорию:

- от Южного вокзала вдоль железной дороги до Лыбидской;

- вдоль Днепровской набережной до улицы Елены Телиги;

- вдоль проспекта Победы до площади Победы.

При подготовке проекта строительства важно обратить внимание на требования отдельных документов, так как планирование и строительство этой территории регламентируется отдельными нормами и требованиями.

Готовя проект застройки в центрально-планировочной зоне, нужно учесть положения следующих документов:

1) Генеральный план г. Киева, пятый раздел – «Функционально-планировочная организация», где определены ограничения для конкретных зон Киева;

2) Историко-архитектурный опорный план Киева, утвержденный Министерством культуры Украины. Особое внимание стоит обратить на структуру охранного зонирования, различные виды этих зон и их размещение в Киеве;

3) Приказы Департамента культуры КГГА и Министерства культуры Украины по использованию территорий вокруг памятников истории.