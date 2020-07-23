В КГГА напомнили застройщикам о регламентации строительства в центре

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Застройщикам напомнили, как регламентируется застройка в центре столицы.
Об особенностях сообщил заместитель начальника Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, начальник управления административных услуг Юрий Таций, пишет 100realty.ua.
Центрально-планировочная зона Киева охватывает территорию:
- от Южного вокзала вдоль железной дороги до Лыбидской;
- вдоль Днепровской набережной до улицы Елены Телиги;
- вдоль проспекта Победы до площади Победы.
При подготовке проекта строительства важно обратить внимание на требования отдельных документов, так как планирование и строительство этой территории регламентируется отдельными нормами и требованиями.
Готовя проект застройки в центрально-планировочной зоне, нужно учесть положения следующих документов:
1) Генеральный план г. Киева, пятый раздел – «Функционально-планировочная организация», где определены ограничения для конкретных зон Киева;
2) Историко-архитектурный опорный план Киева, утвержденный Министерством культуры Украины. Особое внимание стоит обратить на структуру охранного зонирования, различные виды этих зон и их размещение в Киеве;
3) Приказы Департамента культуры КГГА и Министерства культуры Украины по использованию территорий вокруг памятников истории.
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