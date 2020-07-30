Эксперт сообщил, какие квартиры в Киеве покупают для сдачи в аренду

В Киеве среди всего объема инвестиционных покупок более 60% составляют 1-комнатные, 25% – 2-комнатные, 10% – 3-комнатные, 5% – многокомнатные квартиры.

Об этом сообщил руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров, пишет 100realty

«Популярность 1-комнатных квартир обусловлена как высокой востребованностью небольших по площади квартир (до 46 кв.м), так и быстрой окупаемостью вложений при их сдаче в аренду – в среднем до 5-7 лет», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, до конца года количество «инвестиционных» квартир может превысить 60% от всего объема продаж.

Также на середину июля, по сравнению с маем, значительно увеличилась доля квартир, приобретаемых в рассрочку.

Он сообщил, что на данном этапе механизм рассрочки больше всего используется в сегменте комфорт-жилья и объектах новых форматов – до 50-55% от всего объема продаж в этих классах. В эконом-классе доля таких покупок не превышает 30%, в бизнес-сегменте – не более 10-15%, в элитной категории – не более 5%.

Что же касается ипотеки, то, по данным эксперта, за неполных 7 месяцев 2020 года доля квартир на первичном рынке Киева, приобретаемых при помощи кредитования, снизилась с 3-3,5% до 1,5%.

«С одной стороны, неопределенность и опасения, вызванные карантином, а с другой – ожидание снижение ставок по ипотеке, вынудили часть покупателей отказаться от покупки квартиры в кредит, что называется, «до лучших времен». До конца года, скорее всего, количество квартир, приобретаемых при помощи ипотеки, существенно не увеличится. В лучшем случае оно вернется на «докарантинную» отметку в 3-4% от всего объема продаж», – подытожил Александр Изаров.

Справка Finance.ua:

В июне-июле 2020 года инвестиции украинцев в новое жилье на начальной стадии строительства выросли на 15% по сравнению с показателями мая. на середину июля около 40% всех приобретений квартир приходится на начальные стадии строительства: если готово только свайное поле или построено несколько первых этажей.