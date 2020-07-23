Альфа-Банк сохранит нынешний бренд, но планирует репозиционирование

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Альфа-Банк (Киев) после присоединения Укрсоцбанка сохранит нынешний бренд, но планирует репозиционирование до конца текущего года, сообщил генеральный менеджер (CEO) банка Рафал Ющак.
“Ребрендинга не будет. “Альфа” – это хороший, сильный бренд. Репозиционирование будет – это 100%. Ближе к концу этого года”, – сказал он в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.
Ющак добавил, что Альфа-Банк нацелен уделять внимание дизайну продуктов и персонализации, что будет заметно со временем.
“Мы, например, в мае запустили новые карты, новые пакеты услуг White, Black и Graphite. Они всем нравятся и очень хорошо продаются. Мы наращиваем объемы и уже приближаемся к 100 тысячам проданных пакетов”, – указал CEO.
Он отметил, что у акционеров банковской группы ABH Holdings, в которую входит украинский Альфа-Банк, очень современный подход к управлению группой: все входящие в нее банки независимы и работают на своих рынках в рамках собственных стратегий.
“Для акционеров украинская “Альфа” – важный актив с большим потенциалом, а Украина – активный и перспективный рынок. Поэтому наша задача – еще больше раскрыть возможности Альфы и сделать ее ведущим частным банком страны”, – подчеркнул Ющак.
Он выразил надежду, что этот год финучреждение завершит с прибылью. По словам CEO, первоначально были большие планы по этому показателю, но кредитный риск может очень сильно их скорректировать. “Плюс для нас это год закладывания фундамента для активного развития объединенного банка”, – добавил Ющак.
Отвечая на вопрос агентства, он указал, что Альфа-Банку, только в прошлом году официально завершившему присоединение Укрсоцбанка, по-прежнему интересны новые приобретения. “Мы постоянно наблюдаем за рынком”, – сказал CEO банка.
Альфа-Банк на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (94,113 млрд грн) занимал 6-е место среди 75 действовавших в стране банков.
Его основные бенефициары – Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%) и Петр Авен (12,4018%) – совладельцы ABH Holdings S.A., который также имеет инвестиции в финансовые учреждения в Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.
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