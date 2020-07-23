Алена Куцоконь: культура увольнения в Украине

Кризис, как и зима для автолюбителей, начался внезапно. Мало кто из компаний оказался к нему готов и это обернулось массовыми сокращениями.

В Украине, по данным СМИ, количество безработных составляет 2,5-2,8 млн человек, что вдвое выше, чем было перед карантином. В США для сравнения – 18 млн человек потеряли рабочие места. Там еженедельно около миллиона человек подают заявки на получение пособия по безработице.

При этом в Украине, что немаловажно, нет адекватной культуры увольнения. Работодатели – не все, но многие – действуют как придется. Увольняют одним днем, не уведомляют о сокращениях заранее, скрывают реальное положение компании от сотрудников, лишая их возможности взвешенно оценить собственную ситуацию. Это создает трудности для всех: и бизнесу, и персоналу. Но эти трудности можно избежать.

Что упускает из виду бизнес?

Увольняя сотрудников «некрасиво», тем более во время кризиса, компания провоцирует риски. В первую очередь – репутационные. Конечно, в условиях кризиса, когда продажи падают, выручка тоже, зато растут задолженности и расходы, думать о репутации некогда. Нужно просто удержаться на плаву, остальное неважно. На самом деле – важно.

Сейчас в век Интернета и соцсетей сделать так, чтобы тебя услышали, гораздо проще. Достаточно написать пост, добавить нужные хэштеги – и история обретет свою аудиторию. Многие скандалы разгорались именно так. С увольнениями в том числе. Поэтому если не хотите, чтобы о «подвигах» вашей компании на поприще увольнений знали все соцсети – хорошо подумайте. Такие сплетни неизбежно обернутся обвалом цен на акции, а также недоверием со стороны инвесторов.

Кроме того, резко и безапелляционно увольняя сотрудников, вы создаете негативную атмосферу в коллективе. Существуют социологические и психологические исследования, которые это подтверждают.

Например, авторы уже не нового, но все еще актуального для нашего времени труда Commitment in the workplace утверждают, что существует строгая взаимосвязь между отношением сотрудников к увольнениям и их работоспособностью. Их наблюдения установили, что люди, которые считают увольнение коллег справедливым, работают охотнее и лучше относятся к компании, и наоборот. В худшем случае недовольство действиями руководства может обернуться саботажем, мошенничеством с прибылью, массовыми увольнениями по собственному желанию и прочими неприятными для бизнеса действиями. Это еще более опасно, чем сплетни в соцсетях, согласитесь.

Но тут возникает резонный вопрос: что делать? Увольнять в кризис нехорошо, да и не всегда хочется, но иного выбора порой не остается. На самом деле, он есть. И даже название имеет – аутплейсмент.

Что это такое?

Термином «аутплейсмент» обозначают комплекс мер и услуг, призванных осуществить процедуру сокращения сотрудника максимально эффективно и безболезненно для всех вовлеченных сторон. Это не новое явление на рынке, на самом деле. На западе с ним давно знакомы, но у нас это по-прежнему диковинка.

Что касается упомянутых мер, то они разнятся в зависимости от количества людей, которых приходится увольнять, и их профессионального уровня. Но в целом они включают в себя следующее:

1. Общее интервью с кандидатами на увольнение, в ходе которого им подробно объясняется все – почему их увольняют, как это поможет компании и т.д.

2. Моральная и психологическая поддержка. Людей не ставят перед фактом, как это часто бывает, с ними разговаривают, поддерживают – это важно, поскольку для многих потеря работы оборачивается паникой и депрессией, которые мешают им двигаться дальше.

3. Консультации по рынку труда (вплоть до объяснений уровня средней заработной платы по тем или иным специальностям), помощь в улучшении/составлении резюме, содействие в поиске новой работы.

Как правило, таких встреч с кандидатами проходит от трех до пяти. В этот промежуток времени человек проходит путь от состояния полного шока до определенной уверенности и понимания того, что делать дальше.

Некоторые довольно быстро получают новые предложения по работе, если работодатель заранее договорится с рекрутинговыми компаниями о помощи в их трудоустройстве.

В качестве «украинского» примера могу привести компанию Монделиз. В структуре ее деятельности произошли изменения, в рамках которых потребовалось сокращение сразу 20 человек персонала. Их уволили согласно требованиям аутплейсмента. То есть, людям помогли подготовить резюме для нового поиска работы, часть трудоустроили в других компании, где были открыты вакансии, тех, кому повезло меньше – проконсультировали о ситуации на трудовом рынке и рассказали, какие еще карьерные возможности у них есть.

Да, во многих западных компаниях в рамках аутплейсмента предложили бы больше дополнительных услуг – специальное выходное пособие, поддержку профессионального психолога, курс медитации или, например, оплату курсов повышения квалификации.

В Украине по понятным причинам такие подходы большая редкость, но хотя бы минимальную помощь можно предоставить.

И не нужно это рассматривать как трату времени. Это инвестиция – в ваш бренд работодателя, в ваш бизнес. Сохраняя репутацию хорошего ответственного работодателя, вы способствуете улучшению настроения в коллективе, а значит и его продуктивности.

Сохраняя теплые отношения с бывшими сотрудниками, вы сохраняете возможность вновь вернуться к сотрудничеству с ними, когда экономическая буря утрясется. Это проще и быстрее, чем с нуля искать подходящих работников, обучать их, ждать, пока они вольются в режим работы.

Алена Куцоконь, руководитель отдела профессионального и масс рекрутмента Smart Solutions