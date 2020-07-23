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За 10 лет существования второго уровня пенсионной реформы пенсия могла бы быть больше в среднем на 17% - Третьякова

За 10 лет существования второго уровня пенсионной реформы пенсия могла бы быть больше в среднем на 17% - Третьякова

Постоянное откладывание старта второго уровня пенсионной реформы вызывает значительные негативные последствия для благосостояния населения Украины и страны в целом. Так, за счет средств, накопленных за последние 10 лет от введения второго уровня пенсионной системы, можно было бы увеличить размер сегодняшних пенсионных выплат в среднем на 17%.

Об этом заявила Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

«За этот период также утрачена возможность инвестировать в украинскую экономику накопленных пенсионных средств на сумму, эквивалентную свыше 7 миллиардов долларов. Эта сумма сопоставима с объемом займов, предоставленных Украине Международным валютным фондом за этот период», – сказала Галина Третьякова.

Общая статистика:

  • по состоянию на июль пенсию в Украине получают 11,24 млн граждан;
  • месячная потребность средств на финансирование этих пенсий составляет 39 302,5 млн грн;
  • по данным ПФ, по состоянию на 1 июля средний размер пенсионной выплаты – 3 393,54 грн;
  • в связи с постоянной тенденцией роста количества пенсионеров к общему числу граждан Украины, нагрузка на систему финансирования пенсионных выплат из года в год будет расти.

Как отмечается, в связи с этим в Украине необходимо срочно вводить накопительную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования. Так, Комитет рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу проект закона Украины об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (рег. № 2683) по результатам рассмотрения в первом чтении.

Что даст новая модель пенсионных накоплений:

  • обязательная уплата взносов работодателями и добровольная уплата работниками позволит качественно отработать технологии второго уровня пенсионной системы и способствовать развитию его инфраструктуры.

Справка Finance.ua:

  • Проект закона “Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении” был зарегистрирован в парламенте еще зимой. Он предусматривает, что делать обязательные отчисления на пенсионные счета должны будут и работники, и работодатели.
  • Как сообщала министр социальной политики Марина Лазебная, обязательная накопительная пенсионная система в 2021 году вряд ли запустится.
  • Минсоцполитики представило вариант накопительных пенсий. Законопроект предусматривает три профессиональные пенсионные программы.

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По материалам Finance.UA
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