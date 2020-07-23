За 10 лет существования второго уровня пенсионной реформы пенсия могла бы быть больше в среднем на 17% - Третьякова

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Постоянное откладывание старта второго уровня пенсионной реформы вызывает значительные негативные последствия для благосостояния населения Украины и страны в целом. Так, за счет средств, накопленных за последние 10 лет от введения второго уровня пенсионной системы, можно было бы увеличить размер сегодняшних пенсионных выплат в среднем на 17%.
Об этом заявила Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
«За этот период также утрачена возможность инвестировать в украинскую экономику накопленных пенсионных средств на сумму, эквивалентную свыше 7 миллиардов долларов. Эта сумма сопоставима с объемом займов, предоставленных Украине Международным валютным фондом за этот период», – сказала Галина Третьякова.
Общая статистика:
Как отмечается, в связи с этим в Украине необходимо срочно вводить накопительную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования. Так, Комитет рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу проект закона Украины об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (рег. № 2683) по результатам рассмотрения в первом чтении.
Что даст новая модель пенсионных накоплений:
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