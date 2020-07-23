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В полиции рассказали о рекордах нарушений ПДД

В полиции рассказали о рекордах нарушений ПДД

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за прошедшую неделю, с 20 по 26 июля, зарегистрировали новые рекорды превышения скорости.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины на странице в FACEBOOK.

“187 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/час., зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю”, – говорится в сообщении.

Наибольшей скорость была у автомобилей:

  • Mercedes-Benz C63 AMG, ГНЗ AE091***— 227 км/ч. на автодороге М03 Киев — Харьков — Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке — 110 км/ч.,
  • Mercedes-Benz S400, ГНЗ AM131*** — 225 км/ч. на трассе М06 Киев-Чоп, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

“Больше всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Mercedes-Benz S600, ГНЗ AA819*** — 23 раза”, – добавили в полиции.

Справка Finance.ua:

  • В Киеве за первый месяц работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения количество случаев превышения скорости в местах установки камер уменьшилось в 5 раз.
  • Размеры штрафов: 255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч; 510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/час. Штраф уменьшается на 50 процентов, если он оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
  • Первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработали 1 июня.

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По материалам Finance.UA
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