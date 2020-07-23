В полиции рассказали о рекордах нарушений ПДД

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Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за прошедшую неделю, с 20 по 26 июля, зарегистрировали новые рекорды превышения скорости.
Об этом сообщает патрульная полиция Украины на странице в FACEBOOK.
“187 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/час., зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю”, – говорится в сообщении.
Наибольшей скорость была у автомобилей:
“Больше всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Mercedes-Benz S600, ГНЗ AA819*** — 23 раза”, – добавили в полиции.
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