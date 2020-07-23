Каждый пятый потребитель газа не оплатил счета из-за коронавируса

В первом полугодии на газовом рынке не удалось достичь приемлемого уровня оплаты за доставку газа. Долги потребителей превышают 2 млрд грн, то есть не был оплачен каждый пятый платеж.

“В первом полугодии текущего года клиенты оставили без оплаты за распределение газа один месяц. Точнее — 20% счетов за распределение газа в период с января по июль остались неоплаченными. Поэтому операторы ГРМ не получили деньги за работу, которая была сделана для доставки газа в дома 12 млн клиентов, которые находились на карантине”, — заявил на Ukrainian Gas Open финансовый директор АО “Винницагаз” Сергей Кибитлевский.

Кризис платежей, связанный с последствиями Covid-19, является проблемой для отрасли и является причиной накопления задолженностей на рынке. Сумма долгов населения за газ, услуги поставки тепла и доставку газа уже превышает 70 млрд грн.

“Однако нынешняя экономическая ситуация не позволяет увеличивать нагрузку на потребителя. Поэтому государство должно принять кардинальное решение и рассмотреть возможность списания задолженности на рынке газа, которая сформировалась из-за того что тарифы не покрывают затрат поставщиков коммунальных услуг”, — считает Сергей Кибитлевский

Финансовый директор добавляет, что недопустимо перекладывать эти долги на потребителей.