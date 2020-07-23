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В Минэкономразвития рассказали, когда для украинских аграриев введут программу страхования

В Минэкономразвития рассказали, когда для украинских аграриев введут программу страхования

В Украине со следующего года планируют ввести программу страхования предприятий аграрного сектора.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире телеканала “112 Украина”, сообщила пресс-служба министерства.

По мнению Петрашко, важна поддержка животноводства (КРС), восстановление орошения (особенно для южных регионов) и запуск агрострахования.

Петрашко подчеркнул, что страхование аграриев является одной из важнейших составляющих для министерства.

“Страхование для аграриев важно, особенно с изменением климата, засухами. Продукта сейчас нет, поэтому будем предлагать. Я уверен, парламент нас поддержит на счет запуска инструмента, который даст возможность для прогнозирования аграриям”, — отметил министр.

По материалам Дело
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