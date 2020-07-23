Нидерланды ввели жесткие правила въезда: Украина оказалась в "красном списке"

По новым правилам, введенным в Нидерландах, граждане, возвращающиеся из стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом, должны находиться две недели на самоизоляции.

Об этом сообщает МИД Нидерландов.

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В список стран “красной зоны” попала и Украина. МИД Нидерландов отмечает, что карантин обязателен, среди прочего и для тех, у кого нет симптомов COVID-19.

Для включения в “зеленый список” количество больных коронавирусом в стране должно быть равно или быть меньше 16 больных 100 тысяч.