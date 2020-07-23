Отношения между китайским технологическим гигантом Huawei и Соединенными Штатами стали напряженными еще в 2008 году. Тогда правительство страны обвинило компанию в угрозе безопасности США. Сейчас же выяснилось, что конфликт может только усугубиться, поскольку в США планируют платить странам за отказ от оборудования Huawei.

Несмотря на то, что инициативу по отказу от эксплуатации компонентов Huawei при строительстве сетей связи пятого поколения поддержали сразу несколько стран, включая Францию и Великобританию, американские власти не намерены останавливаться. Они также хотят привлечь и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Согласно опубликованным изданием Nikkei Asian Review данным, в США могут внедрить инициативу “чистой” инфраструктуры, которая и подразумевает выплату средств странам за отказ от эксплуатации оборудования Huawei. Кроме того, по данным источника, заместитель руководителя Департамента США по экономическому развитию, энергетике и окружающей среде Кит Крах обвинил Huawei в том, что компания является проводником политики Коммунистической партии Китая по краже информации.