Официально представлены новые умные часы Xiaomi Amazfit Bip S Lite

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Модель умных спортивных часов Xiaomi Amazfit Bip S оказалась очень удачной и востребованной на рынке. Однако некоторых пользователей отталкивает цена устройства, которая составляет 80-90 долларов. Компания Сяоми решила выпустить более «легкую» версию часов, которая стоит несколько дешевле, но и немного уступает по своему функционалу.
Что радует, так это сохранение размеров устройства. “Урезанная” модель сохранила TFT-дисплей диагональю 1,28 дюйма, его разрешение составляет 126х126 пикселей.
А вот количество доступных режимов сократилось с 10 до 8. Пользователи могут отслеживать свои достижения в беге на улице и на беговой дорожке, фристайле, езде на велосипеде в помещении и на открытом воздухе, занятиях йогой, на эллиптических тренажерах.
Корпус умных часов Xiaomi является водонепроницаемым. Производитель утверждает, что устройство выдерживает давление в 5 АТМ, поэтому его можно погружать на глубину до 50 метров.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 200 мАч, заряда которого хватит на 30 дней работы при средней нагрузке. Это, кстати, на 14 дней больше, чем у более дорогой модели умных часов Xiaomi Mi Watch Color, которая при емкости в 420 мАч способна продержаться без подзарядки всего две недели.
Часы Amazfit Bip S Lite получили 40 встроенных циферблатов с двумя пользовательскими виджетами. Компания обещает, что постепенно пользователи получат более 150 циферблатов, обновление которых будет происходить по воздуху (OTA).
Синхронизировать новые смарт-часы Xiaomi можно будет со смартфонами, работающими как на ОС Android, так и iOS. При этом часы будут интегрированы в систему Personal Activity Intelligence (PAI) Huami, благодаря чему пользователи получат возможность отслеживать личную физическую активность, общее состояние своего здоровья и даже мониторить работу сердца.
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