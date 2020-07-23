В правительстве планируют повысить зарплаты бюджетникам

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подготовило проекты постановлений Кабинета министров о повышении оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы. Планируется, что минимальная зарплата и ставка бюджетников вырастут на 37,6%.
Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.
“Необходимость повышения возникла из-за запланированного повышения минимальной зарплаты с 1 сентября с 4723 до 5000 гривен”, – говорится в пояснительной записке к проекту.
Как планируют повышать:
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Это повышение обосновывается планами увеличения минимальной зарплаты с 1 января 2021 года до 6000 гривен, а с 1 июля 2021 года до 6500 гривен.
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