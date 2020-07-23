В правительстве планируют повысить зарплаты бюджетникам

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подготовило проекты постановлений Кабинета министров о повышении оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы. Планируется, что минимальная зарплата и ставка бюджетников вырастут на 37,6%.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

“Необходимость повышения возникла из-за запланированного повышения минимальной зарплаты с 1 сентября с 4723 до 5000 гривен”, – говорится в пояснительной записке к проекту.

Как планируют повышать:

с 1 сентября 2020 года ставку работника первого тарифного разряда – с 2102 гривен до 2225 гривен;

ставку работника первого тарифного разряда планируют также повысить с 1 января 2021 года до 2670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2893 гривен.

Читайте также: 6,5 тысячи гривен: Шмыгаль рассказал о последствиях повышения минимальной зарплаты

Это повышение обосновывается планами увеличения минимальной зарплаты с 1 января 2021 года до 6000 гривен, а с 1 июля 2021 года до 6500 гривен.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине. Предварительный график, по которому будут повышать минимальную зарплату: с 1 сентября 2020 г. – будет увеличена до 5 тыс. грн; с 1 января 2021 г. – до 6 тыс. грн; с 1 июля 2021 г. – до 6,5 тыс. грн.

С 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫