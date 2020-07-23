0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 148 0

Завезли без налогообложения товара на 10 миллионов: будут судить львовских таможенников

Завезли без налогообложения товара на 10 миллионов: будут судить львовских таможенников

Чиновники Львовской таможни ГФС вместе с предпринимателями наладили схему ввоза на территорию Украины брендовой одежды итальянского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Двух работников таможни и нацгвардейца будут судить за служебную халатность.

Они завозили товар под видом гумпомощи. Одежду размещали на складе воинской части, о чем было договорено с должностным лицом теруправления Нацгвардии.

Таким образом удалось завезти товара без налогообложения почти 10 млн грн. Общая сумма неуплаты налогов – 4 млн грн.

Досудебное расследование в отношении госслужащих завершено. Уголовное производство в отношении предпринимателя – владельца товара уже рассматривается в суде.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.