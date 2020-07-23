Завезли без налогообложения товара на 10 миллионов: будут судить львовских таможенников

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Чиновники Львовской таможни ГФС вместе с предпринимателями наладили схему ввоза на территорию Украины брендовой одежды итальянского производства.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.
Двух работников таможни и нацгвардейца будут судить за служебную халатность.
Они завозили товар под видом гумпомощи. Одежду размещали на складе воинской части, о чем было договорено с должностным лицом теруправления Нацгвардии.
Таким образом удалось завезти товара без налогообложения почти 10 млн грн. Общая сумма неуплаты налогов – 4 млн грн.
Досудебное расследование в отношении госслужащих завершено. Уголовное производство в отношении предпринимателя – владельца товара уже рассматривается в суде.
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