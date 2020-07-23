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Apple продает двухметровый кабель Thunderbolt 3 Pro в черной оплетке за $129

Apple продает двухметровый кабель Thunderbolt 3 Pro в черной оплетке за $129

После очередного обновления каталог аксессуаров онлайн-магазина Apple пополнил новый кабель Thunderbolt 3 Pro. Прямой провод длиной 2 метра имеет тканевую оплетку черного цвета, обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с при условии подключения к устройствам с поддержкой Thunderbolt 3, а также поддерживает USB 3.1 Gen 2 (до 10 Гбит/с) и интерфейс DisplayPort.

Стоит фирменный двухметровый кабель Apple с Thunderbolt 3 традиционно для аксессуаров купертиновского гиганта недешево — $129. Собственно, именно это (высокая цена) и стало предметом оживленного обсуждения на Reddit.

Как отмечает The Verge, вероятнее всего, кабель поступил в продажу незаметно в прошлом месяце — он входит в стандартный комплект поставки дисплея Pro Display XDR.

Возвращаясь к ценовому аспекту, в случае Apple аксессуары стоят дорого, даже если их выпускает какая-то сторонняя сертифицированная компания. Но в случае Thunderbolt 3 Pro более доступных альтернатив с тем же набором возможностей попросту нет. Тот же двухметровый кабель Belkin Thunderbolt 3 стоимостью $79,95 (он тоже есть в онлайн-магазине Apple), не поддерживает DisplayPort или USB 3.1.

С другой стороны, если длина и оплетка не играют никакой роли, обычный (без приставки Pro) кабель Thunderbolt 3 от Apple длиной 80 см предлагает тот же набор возможностей за $39.

По материалам ITC.ua
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