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В магазине Play Store появилось приложение для грядущих умных часов Samsung Galaxy Watch 3, которое позволяет ознакомиться с некоторыми функциями и возможностями устройства ещё до его официальной презентации. В частности, приложение раскрывает новые жесты, с помощью которых можно отключить звук будильника, сделать снимок или ответить на входящий звонок.
При помощи вращения запястья с надетыми часами пользователь сможет отключить звук оповещений и входящих телефонных вызовов. В то же время сжатие кисти в кулак и последующее разжатие позволит принять телефонный звонок. Чтобы снять фотографию или видео с помощью приложения Camera Controller, нужно сжать кулак, а затем раскрыть руку. И исследование приложения также позволяет утверждать, что в умных часах Galaxy Watch 3 появятся новые циферблаты. При этом пользователи смогут автоматически переключаться между различными циферблатами.
Часы Samsung Galaxy Watch 3 позволят жестами отключать звук уведомлений, принимать вызовы или вести съёмку
Предыдущие утечки раскрыли некоторые технические характеристики умных часов Samsung Galaxy Watch 3, а также их название. Также публиковались изображения устройства, на которых можно было рассмотреть физический вращающийся безель. Предполагается, что новинка будет доступна в виде версий с поддержкой связи LTE и Wi-Fi, а также с дисплеями диагональю 1,2 и 1,4 дюйма. Также сообщается о наличии корпуса из нержавеющей стали, модуля GPS, сенсоров сердечного ритма и артериального давления, датчика ЭКГ. Устройство несёт на борту 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флэш-памяти. В зависимости от размеров, ёмкость батареи составляет 247 мАч или 340 мАч.
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