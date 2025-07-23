Новые вагоны для «Укразалізниці»: подписан контракт — Finance.ua

Новые вагоны для «Укразалізниці»: подписан контракт Сегодня 11:13 — Фондовый рынок

Новые вагоны для «Укразалізниці»: подписан контракт

22 июля завершены процедуры контрактирования, дающие старт производству 100 новых пассажирских вагонов для «Укразалізниці».

Компания подписала с отечественным заводом-производителем ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» договор о закупке пассажирских вагонов новых моделей с инновационными техническими и планировочными решениями в габарите Т, поэтому в этом году суммарно заказано по соответствующей бюджетной программе 100 пассажирских вагонов. Об этом пишет «Укразалізниці.»

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Характеристика вагонов

Вагоны последней законтрактованной партии будут способны прослужить на 20 лет дольше,

будут иметь удлиненные межремонтные интервалы

потребуют меньшего количества обслуживающего и сервисного персонала для работы.

В рамках общего заказа в 100 вагонов, сигнальная партия в 5 вагонов нового поколения будет иметь современные системы управления, практически на 80% больше срока эксплуатации и вместить больше пассажиров — до 44 в одном купейном вагоне (+10% к максимуму в стандартных вагонах).

Новые вагоны будут иметь увеличенную ширину кузова и улучшенную планировку с увеличенной длиной спального места до 2,2 м.

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На вагонах этого типа будет совершен переход с угольного отопления на полностью электрическое с усовершенствованным индивидуальным управлением температурой в каждом купе. Современная система позволит использовать климат-контроль даже при длительных остановках поезда и на участках пути с незначительной скоростью.

Срок эксплуатации этих вагонов — 50 лет, благодаря выполнению кузовов из нержавеющей стали. Это на 20 лет больше, чем для стандартных вагонов Укрзализныци.

5 пассажирских вагонов нового поколения, которые заказываются среди общего объема контрактов в 100 вагонов, будут купейными с возможностью трансформации в вагоны типа СВ.

Один вагон будет инклюзивным и будет иметь электрический подъемник, пандус для высокой платформы и увеличенное купе для путешествий пассажиров с инвалидностью на кресле колесном.

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