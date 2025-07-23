Новые вагоны для «Укразалізниці»: подписан контракт — Finance.ua

Новые вагоны для «Укразалізниці»: подписан контракт
22 июля завершены процедуры контрактирования, дающие старт производству 100 новых пассажирских вагонов для «Укразалізниці».
Компания подписала с отечественным заводом-производителем ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» договор о закупке пассажирских вагонов новых моделей с инновационными техническими и планировочными решениями в габарите Т, поэтому в этом году суммарно заказано по соответствующей бюджетной программе 100 пассажирских вагонов. Об этом пишет «Укразалізниці.»
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Характеристика вагонов
- Вагоны последней законтрактованной партии будут способны прослужить на 20 лет дольше,
- будут иметь удлиненные межремонтные интервалы
- потребуют меньшего количества обслуживающего и сервисного персонала для работы.
В рамках общего заказа в 100 вагонов, сигнальная партия в 5 вагонов нового поколения будет иметь современные системы управления, практически на 80% больше срока эксплуатации и вместить больше пассажиров — до 44 в одном купейном вагоне (+10% к максимуму в стандартных вагонах).
Новые вагоны будут иметь увеличенную ширину кузова и улучшенную планировку с увеличенной длиной спального места до 2,2 м.
На вагонах этого типа будет совершен переход с угольного отопления на полностью электрическое с усовершенствованным индивидуальным управлением температурой в каждом купе. Современная система позволит использовать климат-контроль даже при длительных остановках поезда и на участках пути с незначительной скоростью.
Срок эксплуатации этих вагонов — 50 лет, благодаря выполнению кузовов из нержавеющей стали. Это на 20 лет больше, чем для стандартных вагонов Укрзализныци.
5 пассажирских вагонов нового поколения, которые заказываются среди общего объема контрактов в 100 вагонов, будут купейными с возможностью трансформации в вагоны типа СВ.
Один вагон будет инклюзивным и будет иметь электрический подъемник, пандус для высокой платформы и увеличенное купе для путешествий пассажиров с инвалидностью на кресле колесном.
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