Россию могут отключить от системы SWIFT - посол Украины в США

В ближайшее время санкции против Российской Федерации будут усиливаться и не исключено отключение России от системы SWIFT.

Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, отключение от системы SWIFT негативно скажется и на партнерах России. “Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого”, – отметил он.

SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций.

За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней участвуют более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT, в каждой стране сообщества создается группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация “РосСВИФТ”.

При этом еще в 2015 году Россия заявляла о намерении создать альтернативную банковскую систему.