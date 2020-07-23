Россию могут отключить от системы SWIFT - посол Украины в США

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В ближайшее время санкции против Российской Федерации будут усиливаться и не исключено отключение России от системы SWIFT.
Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко заявил в интервью РБК-Украина.
По его словам, отключение от системы SWIFT негативно скажется и на партнерах России. “Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого”, – отметил он.
SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций.
За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней участвуют более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT, в каждой стране сообщества создается группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация “РосСВИФТ”.
При этом еще в 2015 году Россия заявляла о намерении создать альтернативную банковскую систему.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине через неделю изменятся правила оплаты за коммуналку: что следует знатьВчера, 19:06 - 279542 42
В правительстве увидели проблему: в школах работает большое количество пенсионеров9 ч. назад - 8552 14
У Зеленского рассказали, стоит ли сейчас скупать доллары8 ч. назад - 3932 8
Илон Маск показал дизайн тоннеля The Boring Company под Лас-ВегасомВчера, 03:21 - 3792 5
В Украине через неделю изменятся правила оплаты за коммуналку: что следует знатьВчера, 19:06 - 279542 42
В правительстве увидели проблему: в школах работает большое количество пенсионеров9 ч. назад - 8552 14
У Зеленского рассказали, стоит ли сейчас скупать доллары8 ч. назад - 3932 8
Для IT-отрасли готовят новый порядок налогообложения3 ч. назад - 2665 1
Стало известно, кто из украинских полицейских получает самую высокую зарплату8 ч. назад - 2640 2
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1422
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 728 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 561
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6224 16
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2584 6