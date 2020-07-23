Что ждать от курса на этой неделе?

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,4%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,36 грн до 27,76 грн (+1,4%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,61/27,63 до 27,76/27,78 (+0,5%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,42/27,69 до 27,64/27,92 (+0,8%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%.
Отметим, что в понедельник стоимость золота на мировом рынке достигла $1945 за тройскую унцию. При этом цена золота установила новый исторический максимум, превысив предыдущий рекорд в $1920, который был установлен в сентябре 2011 года. Спрос на золото растет на фоне пандемии Сovid-19 и пессимизма инвесторов по поводу перспектив мировой экономики.
Что касается валюты, на этой неделе стоит ожидать рост курса доллара к гривне, говорят эксперты.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках 27,9/28,1 грн”, – прогнозирует Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.
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