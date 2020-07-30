Эксперт рассказал, каким будет курс доллара к концу года

Вскоре курс доллара снизится, однако к концу года ожидается медленный рост до 31 гривны за доллар. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

“Я сейчас прогнозирую, что курс (рост курса – ред.) будет приостанавливаться. Поскольку все ожидали от Шевченко (главы НБУ – ред.) нескольких вещей. Первая – это начало кредитования, а кроме того – изменение вектора развития. То есть, с финансового сектора к сектору реальной экономики. Для этого необходимо было, в том числе, отпустить курс доллара в более такое, медленное, плавание. Другой вопрос, что сейчас некоторые уже начинает критиковать, что весьма существенно сразу курс подскочил”, – сказал Алексей Дорошенко.

Он отметил, что повышение курса могло бы быть более растянутым.

“Но, в то же время, сейчас, я уверен, что здесь как раз несколько факторов сыграли роль, в том числе и то, что валютчики включились в эту игру и начали немножко расшатывать курс, поскольку они же зарабатывают не на стабильности, а именно на колебании. Поэтому, в данном случае, я уверен, что Национальный банк сейчас начнет немножко держать курс и он снизится”, – добавил Алексей Дорошенко.

По его словам, снижение курса доллара будет несущественным.

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