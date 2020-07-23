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ПриватБанк подал второе дополненное исковое заявление к Коломойскому и Боголюбову в США

ПриватБанк подал второе дополненное исковое заявление к Коломойскому и Боголюбову в США

Государственный ПриватБанк (Киев) в июле 2020 года подал в Канцлерский суд Делавэра (Delaware Chancery Court, США), в котором находится на рассмотрении его иск в отношении бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и связанных с ними компаний, второе дополненное исковое заявление, сообщили агентству “Интерфакс-Украина” в пресс-службе ПриватБанка в понедельник.

“Во втором дополнении ПриватБанк развил и улучшил свою правовую аргументацию и доказательную базу в свете позиции, занятой ответчиками”, – указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дополнение не предусматривает увеличения суммы потенциальных исковых требований, уточнив, что в настоящее время ПриватБанк формально не заявил каких-либо конкретных сумм к взысканию, а сумма сомнительных транзакций, заявленных в иске, с учетом первого дополнения составляет около $750 млн.

Как сообщалось, в мае 2018 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр в отношении Коломойского и Боголюбова, а также других физических и юридических лиц.

Позже, в декабре 2019 года ПриватБанк подал дополненное исковое заявление, которое содержит описание схемы с использованием инвестиционных счетов Renaissance Advisory Services Limited (Bermuda) на сумму около $86 млн.

В пресс-службе банка уточнили, что вопреки распространенной в ряде СМИ информации, в иске не проводится какая-либо связь этой компании с российским инвестиционным банком “Ренессанс-Капитал”.

Ранее, 18 декабря 2016 года, правительство Украины, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (590,59 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших в стране банков.

По материалам Економічна Правда
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