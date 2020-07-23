«Южмаш» будет экспортировать троллейбусы в Молдову

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Южный машиностроительный завод имени Макарова («Южмаш») поставит 11 троллейбусов в молдавский город Бельцы, сообщает Бельцкий независимый портал.
На совещании представителей коммунальных предприятий Молдовы вице-примар муниципия Бельцы Николай Григоришин заявил, что город получит 11, а не 10 троллейбусов, как было запланировано. Это стало возможным благодаря тому, что участник конкурса предложил цену за машины значительно ниже, чем было предусмотрено условиями.
Победителем конкурса стало АО «Литан», генеральный дилер производителя украинских троллейбусов — ГП «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова».
Как сообщается, Троллейбусное управление получило от ЕБРР кредит в размере 2,5 млн евро. Дополнительно к этому Евросоюз предоставил грант в размере 1,2 млн евро.
Средства пойдут на закупку 10 новых троллейбусов, которые могут двигаться часть пути без контактной сети. Эти машины пустят по улицам, где нет троллейбусных линий.
Кроме того, должно быть закуплено новое оборудование и специализированные машины для технического обслуживания.
По условиям тендера, троллейбусы должны быть поставлены в город через 16 недель после дня получения поставщиком аванса.
Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова — крупное украинское многопрофильное промышленное предприятие, расположенное в Днепре. Выпускает ракеты-носители, ракетные двигатели, космические аппараты, агрегаты шасси для самолетов, технологическое оснащение, инструменты, трактора ЮМЗ, собирает троллейбусы и многое другое.
Как сообщалось, Верховная Рада выделила 2,32 млрд грн на пополнение уставного капитала производственного объединения (ПО) «Южный машиностроительный завод им. Макарова» (ПО «Южмаш», Днепр), а также реструктуризировала долг перед Министерством финансов на сумму $60,5 млн по кредиту, привлеченному в 2004 году у компании Colvis Finance Limited (Великобритания) под госгарантию.
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