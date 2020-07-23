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Украина в июне сохранила 13-е место в мировом рейтинге производства стали

Украина в июне сохранила 13-е место в мировом рейтинге производства стали

В июне Украина увеличила производство стали на 9% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 1,8 млн т. Страна сохранила 13-е место в международном рейтинге.

Об этом свидетельствуют последние данные глобального рейтинга 64 стран – производителей стали от World Steel.

Глобальный выпуск стали в июне составил 148,3 млн т, что на 7% меньше по сравнению с июнем 2019 года. Причина – пандемия коронавируса.

Китай увеличил производство стали на 4,5%, до 91,6 млн т, а Индия, напротив, сократила – на 26,3%, до 6,9 млн т. Япония снизила выплавку на 36,3%, до 5,6 млн т.

США в июне уменьшили производство стали на 34,5%, до 4,7 млн т.

Германия сократила выпуск на 27,3%, до 2,5 млн т. Турция увеличила производство стали на 4,1%, до 2,8 млн т.

По материалам Hubs
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