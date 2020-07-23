СНБО заявляет об утечке данных, угрожающей безопасности госресурсов

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Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО заявляет об утечке данных с сервиса Cloudflare, которая несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.
Об этом говорится на сайте СНБО.
Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 миллионов сайтов, которые используют сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак.
Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен.
Опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом “gov.ua” и более 6,5 тысячи с доменом “ua”, в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры”.
В НКЦК заявили, что информация относительно части ресурсов является устаревшей, однако другая часть остается актуальной.
Координационный центр сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки.
Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется, по возможности, оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы.
В СНБО напомнили, что в начале июня 2020 года НКЦК зафиксировал на территории Украины новый тип DDOS-атаки, которая используется для блокировки сетей провайдеров связи.
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