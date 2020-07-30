Украинцы проедают сбережения: прогноз экономиста

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Коронавирус и карантин заставляют украинцев все глубже залезать в заначки, ведь рост доходов остановился в апреле. Опрошенные экономисты отмечают, что еще три года назад накопления населения росли, а не уменьшались, а теперь идет обратный процесс. И прогнозы экспертов пессимистичны.
При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин связывает уменьшение сбережений с длительным – более года – снижением промпроизводства и падением реального ВВП в целом, а не только с коронакризисом.
“В том, что люди не копят, а тратят накопленное, виновато длительное падение украинской экономики, – анализирует Пендзин. – Когда падает ВВП – это означает физическое уменьшение денег в кошельке у населения. Если за первое полугодие этого года на 5,2% упал ВВП – это 20 млрд грн. Если разделить на 40 млн населения, получится, что каждый фактически стал беднее на 500 грн. А уровень потребления не изменился. Поэтому люди начинают тратить сбережения, у кого они есть, естественно. Но у многих сбережений нет, и получается как в пословице – пока толстый похудеет, тощий умрет. Коронавирус и карантин ускорили обнищание населения, стали катализатором этого фактора. Кабмин обещает, что во втором полугодии будет рост, но пока непонятно, за счет чего”.
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