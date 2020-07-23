«Империал Тобакко» уплатила почти 460 миллионов штрафа по решению АМКУ

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Группа компаний «Империал Тобакко» уплатила штраф на общую сумму почти 460 млн грн за участие компаний «Империал Тобако Юкрейн» и «Империал Тобакко Продакшн Украина» в сговоре на рынке табачной продукции.
Об этом сообщает пресс-служба Атимонопольного комитета.
«Группа компаний «Империал Тобакко», в которую входят «Империал Тобако Юкрейн» и «Империал Тобакко Продакшн Украина», уплатила наложенные Антимонопольным комитетом Украины штрафы на общую сумму почти 460 миллионов гривень», – говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее решение Комитет принял 10 октября 2019 года по делу о сговоре между монопольным дистрибьютором сигарет и производителями табачной продукции. Общая сумма штрафов, которая была наложена на всех участников сговора, достигла 6,5 млрд грн.
«Группа компаний «Империал Тобакко», как и другие фигуранты дела, попыталась обжаловать это решение АМКУ в суде. Однако 20 июля этого года столичный суд отклонил иск «Империал Тобако Юкрейн» и «Империал Тобакко Продакшн Украина» к АМКУ с требованием признать частично недействительным решение АМКУ о наложении на компании штрафов», – пояснили в Комитете.
В пресс-службе заявили, что Антимонопольный комитет Украины положительно оценивает решение группы компаний «Империал Тобакко» не затягивать дальше судебную тяжбу и уплатить штраф. В АМКУ надеются, что и другие фигуранты последуют этому примеру.
Как сообщалось, решением от 10 октября признано, что ООО «Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн», ЧАО «Филип Моррис Украина», ПАО «Джей Ти Интернешнл Украина», ЧАО «Джей Ти Интернешнл Компани Украина», ПАО «Империал Тобакко Продакшн Украина», ПиИИ «Империал Тобакко Юкрейн», ООО «Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина», ЧАО «А/О табачная компания «О.А.О.-Прилуки», ООО «ТЕДИС Украина» совершили нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий, которые касаются ограничения доступа других субъектов хозяйствования (покупателей) на рынок первичной продажи производителями сигарет.
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