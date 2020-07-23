НБУ продлил действие упрощенных правил оценки кредитного риска

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Национальный банк продлил действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов заемщикам, которые пострадали от карантина.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Национальный банк продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов, которые осуществляются банками в ответ на экономические проблемы заемщиков, обусловленные пандемией коронавирусной болезни COVID-19”, – говорится в сообщении.
Из групповой оценки кредитного риска не будут изыматься кредиты, условиями реструктуризации по которым предусмотрено осуществление платежей с периодичностью реже или в объеме меньше, чем предусмотренные требованиями Положения №351.
Кроме того, для непрерывности кредитной поддержки государственного сектора предусмотрено право банков при оценке кредитного риска по кредитам, предоставленным органам государственной власти и органам местного самоуправления (должники – бюджетные учреждения), не принимать во внимание информацию относительно состояния выполнения ими доходной части бюджета в 2020 году.
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