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НБУ продлил действие упрощенных правил оценки кредитного риска

НБУ продлил действие упрощенных правил оценки кредитного риска

Национальный банк продлил действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов заемщикам, которые пострадали от карантина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Национальный банк продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов, которые осуществляются банками в ответ на экономические проблемы заемщиков, обусловленные пандемией коронавирусной болезни COVID-19”, – говорится в сообщении.

Из групповой оценки кредитного риска не будут изыматься кредиты, условиями реструктуризации по которым предусмотрено осуществление платежей с периодичностью реже или в объеме меньше, чем предусмотренные требованиями Положения №351.

Кроме того, для непрерывности кредитной поддержки государственного сектора предусмотрено право банков при оценке кредитного риска по кредитам, предоставленным органам государственной власти и органам местного самоуправления (должники – бюджетные учреждения), не принимать во внимание информацию относительно состояния выполнения ими доходной части бюджета в 2020 году.

Справка Finance.ua:

  • Украинские банки ожидают, что в III квартале 2020 года восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся. В то же время качество кредитных портфелей ухудшится.
  • На удешевление стоимости кредитов уйдет от 6 до 12 месяцев после того, как Нацбанк снизит учетную ставку.
По материалам Finance.UA
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