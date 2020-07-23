Стало известно, кто из украинских полицейских получает самую высокую зарплату

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В Украине самые большие зарплаты среди правоохранителей получают сотрудники киберполиции.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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“У нас постоянно идет процесс реформирования киберполиции. Несколько лет назад мы повысили зарплату и сделали так, что у нас там зарплата одна из самых высоких в полиции – 40-45 тыс. грн – именно потому, что киберспециалисты по кибербезопасности… нам сложно было вообще найти людей на зарплату 15 тыс. грн. Потому что системные администраторы в обычных небольших компаниях зарабатывают минимум 20-25 тыс. грн, а серьезные специалисты получают 2-3 тыс. долларов США, и даже больше. Поэтому сейчас у нас в киберполиции специальное подразделение, где получают большие относительно других, зарплаты, именно для того, чтобы защищать интересы граждан и государства в киберпространстве”, — сообщил Геращенко.
В то же время, по его словам, зарплата патрульного полицейского составляет 12 тысяч гривен в месяц.
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