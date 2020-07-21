К 35-й годовщине создадут первое мобильное приложение Чернобыля с AR

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Накануне 35-й годовщины было решено сделать доступное и понятное мобильное приложение, которое соберет всю правдивую информацию в одном месте, познакомит с историей Чернобыльской катастрофы, предоставит информацию о современном состоянии Зоны Отчуждения, подготовит к путешествию и даже позволит увидеть Чернобыль просто дома с дивана.
Приложение будет реализовано в свободном доступе на украинском и английском языках, также сможет работать без доступа к интернету в режиме гида, сопровождая туристов в Чернобыле.
Среди интересных составляющих приложения, которые сейчас в разработке:
- AR контент с уникальными активациями и порталами к различным точкам Чернобыля;
- авторские туры по Зоне Отчуждения с аудиогидами от свидетелей событий;
- карта радиационного загрязнения;
- медиатека с архивными материалами и эксклюзивным контентом;
- культурное наследие Чернобыля, истории людей и культурные мероприятия.
Популяризация информации об аварии и привлечение новых поколений к разговорам вокруг Чернобыля и его культурного влияния – одна из главных задач проекта ARTEFACT, давшего начало этому мобильному приложению.
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