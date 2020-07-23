Как компании планируют менять зарплату в 2020 году (исследование)

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Многие предприятия в мире пострадали от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, поэтому уровень безработицы по сравнению с прошлым годом увеличился почти в два раза.
Об этом пишет Делойт в своем исследовании, проведенном совместно с Американской торговой палатой в Украине.
Опрос о потенциальных зарплатах в 2020 году проводился в период с 1 по 19 июня. В нем приняли участие 22 компании.
Среди респондентов – почти половина (45%) топ-менеджеров и HR-директоров, 36% руководителей среднего звена и HR-менеджеров, а также старшие HR-специалисты, HR-специалисты и представитель финансовой функции.
Результаты исследования:
Зарплаты. Чаще всего уменьшение процента пересмотра заработных плат происходило для топ-менеджеров и работников офиса, а увеличение процента – работникам производства.
Подавляющее большинство респондентов внепланово не повышала и не уменьшала уровень заработных плат.
Половина компаний респондентов, где существует программа краткосрочного стимулирования, планирует выплачивать бонусы сотрудникам без изменений.
Планы. Более 80% компаний разрабатывают или уже разработали план действий после выхода из карантина и только 9% еще не занимались его разработкой. В частности, в качестве посткарантинных действий большинство опрошенных организуют офисное помещение для возможности социального дистанцирования сотрудников, усилят меры безопасности, обеспечат работников дополнительными средствами защиты, а также разрешат работать из дому.
Персонал. 64% компаний планируют поддерживать текущую численность персонала и лишь 14% опрошенных отметили, что будут прибегать к сокращениям персонала в рамках хотя бы одной категории.
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