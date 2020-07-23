Как компании планируют менять зарплату в 2020 году (исследование)

Многие предприятия в мире пострадали от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, поэтому уровень безработицы по сравнению с прошлым годом увеличился почти в два раза.

Об этом пишет Делойт в своем исследовании, проведенном совместно с Американской торговой палатой в Украине.

Опрос о потенциальных зарплатах в 2020 году проводился в период с 1 по 19 июня. В нем приняли участие 22 компании.

Среди респондентов – почти половина (45%) топ-менеджеров и HR-директоров, 36% руководителей среднего звена и HR-менеджеров, а также старшие HR-специалисты, HR-специалисты и представитель финансовой функции.

Результаты исследования:

44% респондентов считают, что их организация будет способна выполнить имеющийся план деятельности на 2020 год.

При этом более половины (63%) организаций планируют или уже провели пересмотр целей в месяц/квартал/год для персонала в связи с пандемией и спадом экономики.

Половина респондентов планирует проводить или уже провела регулярный пересмотр заработных плат без изменений, а почти треть (23%) отложила просмотр хотя бы для одной категории персонала.

Зарплаты. Чаще всего уменьшение процента пересмотра заработных плат происходило для топ-менеджеров и работников офиса, а увеличение процента – работникам производства.

Подавляющее большинство респондентов внепланово не повышала и не уменьшала уровень заработных плат.

Половина компаний респондентов, где существует программа краткосрочного стимулирования, планирует выплачивать бонусы сотрудникам без изменений.

Планы. Более 80% компаний разрабатывают или уже разработали план действий после выхода из карантина и только 9% еще не занимались его разработкой. В частности, в качестве посткарантинных действий большинство опрошенных организуют офисное помещение для возможности социального дистанцирования сотрудников, усилят меры безопасности, обеспечат работников дополнительными средствами защиты, а также разрешат работать из дому.

Персонал. 64% компаний планируют поддерживать текущую численность персонала и лишь 14% опрошенных отметили, что будут прибегать к сокращениям персонала в рамках хотя бы одной категории.

Справка Finance.ua:

Как свидетельствуют результаты опроса сайта по поиску работы robota.ua, 70% крупных IT-компаний не чувствуют кризиса. Кризис больше повлиял на мелкие студии, чем на крупный аутсорс.

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