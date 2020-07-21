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Треть украинских IT-компаний ожидают окончания кризиса в этом году (опрос)

Треть украинских IT-компаний ожидают окончания кризиса в этом году (опрос)

Около 30,4% украинских IT-компаний ожидают второй волны пандемии коронавируса, но также ожидают окончания кризиса в Украине до конца 2020 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 112 IT-компаний, проведенного веб-порталом для поиска работы Robota.ua.

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Согласно результатам опроса:

  • Около 25% IT-компаний вообще не ощутили кризиса;
  • 15,2% считают, что самые тяжелые времена уже позади;
  • менее 9% опрошенных компаний считают, что кризис продлится в 2021 году.

30,4% компаний существенно увеличили количество новых вакансий, 24,1% – увеличили количество незначительно и 22,3% компаний сообщили, что количество вакансий не изменилось по сравнению с докарантинным периодом.

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42,9% опрошенных компаний сообщили о неизменности количества сотрудников и 41,1% сообщили об увеличении персонала. Кроме этого, 76,8% IT-компаний сообщили, что зарплаты сотрудников после смягчения карантина не изменились.

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации планирует создать свободную экономическую зону для технологических компаний “Diia City”. Кто может стать резидентами Diia City – украинские и международные IT-компании, высокотехнологичный бизнес, инвестиционные фонды, стартапы, образовательные организации.
  • Репутационный срез украинских IT-компаний. Компанії SoftServe, DataArt и Sigma Software имеют лучшую репутацию среди 20-ти крупнейших IT-компаний Украины в публичном пространстве. В пятерку лидеров также вошли компании Ciklum и EPAM.

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По материалам Finance.UA
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