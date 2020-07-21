Треть украинских IT-компаний ожидают окончания кризиса в этом году (опрос)

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Около 30,4% украинских IT-компаний ожидают второй волны пандемии коронавируса, но также ожидают окончания кризиса в Украине до конца 2020 года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса 112 IT-компаний, проведенного веб-порталом для поиска работы Robota.ua.
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Согласно результатам опроса:
30,4% компаний существенно увеличили количество новых вакансий, 24,1% – увеличили количество незначительно и 22,3% компаний сообщили, что количество вакансий не изменилось по сравнению с докарантинным периодом.
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42,9% опрошенных компаний сообщили о неизменности количества сотрудников и 41,1% сообщили об увеличении персонала. Кроме этого, 76,8% IT-компаний сообщили, что зарплаты сотрудников после смягчения карантина не изменились.
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