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Баффет купил акций Bank of America на $800 млн

Баффет купил акций Bank of America на $800 млн

Глава конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет купил 34 млн акций Bank of America за $800 млн.

Как сообщает Bloomberg, таким образом инвестор увеличил свою долю во втором по величине банке США до 11,3%.

Баффет решил увеличить свою ставку на Bank of America после получения «зеленого света» от Федеральной резервной системы (ФРС), когда его активы превысили 10%-ный уровень владения, что является ключевым порогом, который требует пересмотра со стороны регулирующих органов. В прошлом году инвестор попросил у регулятора разрешить увеличить долю, и 20 апреля Федеральный резервный банк Ричмонда выдал разрешение.

Издание сообщает, что Berkshire Hathaway, который инвестирует в несколько банков, в первом квартале 2020 года сократил доли в ряде из них, в том числе в Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, US Bancorp. Компания продала акций банка BNY Mellon почти на $31 млн.

По материалам Mind
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