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В Кремле говорят, что найдут способ достроить "Северный поток-2", невзирая на новые санкции США

В Кремле говорят, что найдут способ достроить "Северный поток-2", невзирая на новые санкции США

В Кремле заявляют, что найдут способ достроить “Северный поток-2”, невзирая на новые санкции США.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новые санкции, по его словам, “бесспорно, вызывают обеспокоенность”, и Россия считает их противоречащими международному законодательству.

Однако участники проекта все равно будут искать способ завершить строительство газопровода.

“Безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определенного анализа… Необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель”, – сказал Песков.

Напомним, 23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 миллиард долларов.

Проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока-2”. В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки “Северного потока-2”.

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода “Северный поток-2”.

По материалам Економічна Правда
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