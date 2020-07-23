Укрспирт заработал за полгода чистой прибыли на 67% больше

Государственное предприятие “Укрспирт” за первое полугодие 2020 года получило 21 млн грн чистой прибыли, что на 67% превышает аналогичный прошлогодний показатель (12,6 млн грн).

Об этом сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на и.о. директора Сергея Блескуна.

“За первое полугодие 2020 года чистая прибыль ГП «Укрспирт» составила 21 млн гривен, что на 67% превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за январь-июнь этого года предприятие уплатило 307 млн ​​грн налогов в государственный бюджет (в прошлом году за тот же период – 213 млн грн).

Показатели производства также возросли. В первом полугодии 2020 года государственным предприятием было произведено 3,3 млн декалитров спирта, тогда как за это же время 2019 года – 2,5 декалитров, прокомментировал Блескун.

По его словам, на такой финансовый результат повлияли несколько особых факторов. Из положительных – это производство сырья для отечественных производителей антисептических средств. Вести такую ​​деятельность предприятию предоставила право Верховная Рада Украины со 2 по 30 апреля.

Негативно на финансовые результаты повлиял запрет экспорта спирта, действовавший с 19 марта по 15 мая.

«Кроме ежедневной хозяйственной деятельности сейчас происходит реформа спиртовой отрасли, в том числе и ГП «Укрспирт». С 18 февраля, когда Комитетом Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики была согласована Стратегия приватизации ГП «Укрспирт», сделан ряд шагов в этом направлении: приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства устав Предприятия, проведена оценка всех основных средств ГП «Укрспирт», введены в эксплуатацию отдельные основные средства, которые ранее не были введены и др.», – подчеркнул и.о. директора.

По его словам, 12 объектов (производственных площадок) ГП «Укрспирт» были переданы в Фонд госимущества Украины для дальнейшей приватизации. Еще 6 объектов передадут на этой неделе в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, и в ближайшее время они также будут в подчинении ФГИУ

“А это уже почти половина всех мощностей ГП «Укрспирт»”, – подытожил Блескун.