Минфин объявил параметры выпуска евробондов на 2 млрд долларов

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Министерство финансов Украины объявило о выпуске новых еврооблигаций на сумму 2 млрд долларов. Облигации с погашением в 2033 году будут размещены с доходностью 7,253%.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Как отмечается в сообщении, расчеты по новому выпуску должны состояться 30 июля 2020.
“Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги “B” рейтинговым агентством Standard&Poor’s и “B”- рейтинговым агентством Fitch”, – говорится в сообщении.
Также Минфин объявил результаты предложения обмена еврооблигаций с погашением в 2021 и в 2022 годах, с доходностью 7,75%. Окончательная сумма обмена составляет 846,150 млн долларов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что размещение Украиной евробондов через три недели после отставки главы Нацбанка Якова Смолия по более низкой ставке свидетельствует, что инвесторы одобрили Кирилла Шевченко, нового главу НБУ. Об этом сообщало издание Financial Times.
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