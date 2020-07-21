Минфин объявил параметры выпуска евробондов на 2 млрд долларов

Министерство финансов Украины объявило о выпуске новых еврооблигаций на сумму 2 млрд долларов. Облигации с погашением в 2033 году будут размещены с доходностью 7,253%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается в сообщении, расчеты по новому выпуску должны состояться 30 июля 2020.

“Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги “B” рейтинговым агентством Standard&Poor’s и “B”- рейтинговым агентством Fitch”, – говорится в сообщении.

Также Минфин объявил результаты предложения обмена еврооблигаций с погашением в 2021 и в 2022 годах, с доходностью 7,75%. Окончательная сумма обмена составляет 846,150 млн долларов.